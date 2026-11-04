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Borsa: Andamento brillante per Londra, in accelerazione dell'1,79%

Il FTSE 100 termina la sessione a 10.829,21 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento brillante per Londra, in accelerazione dell'1,79%
Londra è protagonista di un vigoroso rialzo (+1,79%), archiviando le contrattazioni a 10.829,21 punti.
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