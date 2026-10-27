Autotrasporto, Legacoop: servono 180 milioni per sostegni su gasolio fino a dicembre

Le proposte formulate al Tavolo permanente dell'Autotrasporto riunitosi oggi al MIT

(Teleborsa) - Necessari quasi 180 milioni di euro di ulteriori risorse per garantire fino al 31 dicembre gli effetti del rimborso delle accise sul gasolio. È la richiesta avanzata da Legacoop in occasione della prima riunione del Tavolo permanente dell'autotrasporto di merci e della logistica, svoltasi oggi al MIT, alla quale hanno partecipato, il Vicepresidente e Direttore di Legacoop Produzione e Servizi Andrea Laguardia, intervenuto nel corso del Tavolo, e il Responsabile del Settore Trasporti e Logistica Daniele Conti.



Una necessità particolarmente urgente - si sottolinea - con l'avvicinarsi del periodo natalizio, il momento più impegnativo dell'anno per l'autotrasporto, caratterizzato dal picco dei viaggi per la grande distribuzione.



Nel suo intervento, Laguardia ha evidenziato che il recente decreto-legge prevede risorse per il rimborso delle accise fino al 5 ottobre e che, per mantenere l'effetto di contenimento dei costi del gasolio, sono necessari 60 milioni di euro al mese e un nuovo provvedimento che ne garantisca la prosecuzione fino al 31 dicembre.



Legacoop valuta positivamente sia le misure contenute nel recente decreto-legge sia l'incontro odierno al MIT, ma ricorda che per evitare il ripetersi delle difficoltà che hanno investito l'autotrasporto negli ultimi mesi occorrono anche interventi strutturali, soprattutto nel Mezzogiorno.



"I tagli alle accise e i relativi ristori – sottolinea Laguardia – sono strumenti utili per affrontare l'emergenza, ma non possono rappresentare una soluzione definitiva. Occorrono interventi strutturali che consentano alle imprese di operare in condizioni di maggiore sostenibilità e competitività, soprattutto nel Mezzogiorno".



Tra le priorità individuate dall’Associazione figura l’erogazione degli incentivi per il rinnovo del parco veicolare, tema particolarmente importante per il Mezzogiorno, dove una parte significativa delle imprese di autotrasporto utilizza ancora veicoli di classe ambientale inferiore a Euro 5.



Legacoop Produzione e Servizi ritiene inoltre necessario rafforzare le norme, i controlli e le sanzioni nei confronti dei committenti inadempienti, per garantire l'effettiva applicazione delle clausole di adeguamento del costo del carburante (fuel surcharge) lungo tutta la filiera.



Infine, occorre proseguire nel contenimento dei prezzi dei carburanti, anche attraverso accordi con i principali operatori della distribuzione, sul modello delle iniziative avviate con ENI, estendendoli al mercato extrarete.









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