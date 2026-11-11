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Borsa: Mette il turbo il Nasdaq-100, in forte crescita dell'1,90%

L'indice dei titoli tecnologici USA inizia le contrattazioni a 28.267,33 punti

In breve, Finanza
Borsa: Mette il turbo il Nasdaq-100, in forte crescita dell'1,90%
Il Nasdaq-100 passa di mano con un aumento dell'1,90%, dopo aver aperto a quota 28.267,33.
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