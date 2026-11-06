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Borsa: Exploit per Shanghai (+2,27%)
L'Indice della Borsa di Shanghai prende il via a 3.689,91 punti
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Finanza
06 novembre 2026 - 02.38
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Mette il turbo l'indice della Borsa cinese, che tratta in rialzo del 2,27%, a quota 3.689,91 in apertura.
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