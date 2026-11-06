Milano 5-nov
50.506 -1,03%
Nasdaq 5-nov
26.630 -6,36%
Dow Jones 5-nov
51.523 -3,44%
Londra 5-nov
10.783 -0,43%
Francoforte 5-nov
26.325 -0,43%

Borsa: Exploit per Shanghai (+2,27%)

L'Indice della Borsa di Shanghai prende il via a 3.689,91 punti

In breve, Finanza
Borsa: Exploit per Shanghai (+2,27%)
Mette il turbo l'indice della Borsa cinese, che tratta in rialzo del 2,27%, a quota 3.689,91 in apertura.
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