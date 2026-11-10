New York: positiva la giornata per Steel Dynamics
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di acciaio, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,43%.
La tendenza ad una settimana di Steel Dynamics è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Steel Dynamics, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 228,7 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 235,3. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 224,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```