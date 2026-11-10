New York: vendite diffuse su Lennar Corporation
(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il costruttore statunitense di case, che esibisce una perdita secca del 5,07% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Lennar Corporation rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni di breve periodo di Lennar Corporation sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 89,18 USD. Possibile una discesa fino al bottom 85,65. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 92,71.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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