Nextchem (MAIRE) acquisisce da Metso business per lavorazione dei metalli e dei prodotti chimici

(Teleborsa) - MAIRE annuncia che Nextchem ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione da Metso Corporation del business delle tecnologie per la lavorazione dei metalli e prodotti chimici, che comprende le tecnologie di essiccamento a letto fluido e di trattamento dei gas di processo metallurgici necessarie al trattamento integrato dei gas metallurgici contenenti zolfo. L’operazione, spiega una nota, sarà realizzata attraverso l’acquisizione di una società di nuova costituzione, che sarà costituita da Metso in Germania, con presenza anche in Svezia e India.



Rafforza il portafoglio tecnologico: oltre 1.000 referenze e più di 100 impianti di depurazione gas nel mondo

Il business oggetto dell’acquisizione è leader tecnologico riconosciuto a livello globale nei settori della lavorazione dei metalli e prodotti chimici, con un’offerta che spazia dalle licenze e dalla fornitura di apparecchiature proprietarie fino a servizi di aftermarket. Le sue soluzioni proprietarie presidiano le fasi chiave della lavorazione dei minerali: il trattamento termico dei minerali, concentrati e residui, il recupero e la lavorazione dei metalli di valore, il trattamento e la purificazione dei gas di processo metallurgici. Nei processi che coinvolgono lo zolfo, queste competenze consentono la gestione e l’abbattimento dei flussi contenenti zolfo e di altri contaminanti, favorendo il rispetto di requisiti ambientali sempre più stringenti e migliorando al tempo stesso l’utilizzo delle risorse e l’efficienza dei processi.



Il business porterà in dote un patrimonio di proprietà intellettuale proprietario che conta oltre 60 famiglie di brevetti, relative alla tecnologia dei reattori a letto fluido, ai sistemi a ciclone e di separazione gas-solidi, al trattamento termico di solidi a grana fine e granulare e alla produzione di ossidi metallici, oltre a sviluppi più recenti, come l’impiego dell’idrogeno nei sistemi a letto fluido. Può contare su una solida esperienza industriale, con oltre 1.000 referenze nel mondo, di cui 300 nell’essiccamento – tra cui una posizione di leadership globale nelle applicazioni per zinco e pirite – e più di 100 impianti di depurazione dei gas, con tecnologie leader di mercato per la rimozione di mercurio, arsenico e fluoro dalle emissioni industriali. Il portafoglio include inoltre soluzioni a valle per il trattamento dei gas di processo ricchi di zolfo, a completamento di una catena tecnologica integrata per le applicazioni metallurgiche.



A seguito del perfezionamento, il business opererà attraverso consolidati hub di ingegneria, tecnologia, servizi e R&S, con sede a Oberursel (Germania), un centro di R&S a Francoforte (Germania) e presenza a Skellefteå e Göteborg (Svezia) e Kolkata (India). Con circa 180 professionisti altamente qualificati, apporterà a Nextchem ulteriori capacità e competenze specialistiche.



Attese sinergie con Tecnimont e nuove opportunità nei mercati legati a elettrificazione e AI

L’acquisizione rafforza l’offerta di Nextchem nelle tecnologie per la lavorazione dei minerali, nella chimica inorganica e nel trattamento delle materie prime critiche e strategiche, a supporto dell’evoluzione delle filiere industriali. Dall’operazione sono attese sinergie commerciali con Tecnimont, unitamente a una maggiore esposizione del Gruppo ai mercati finali sostenuti dai trend strutturali di lungo periodo legati all’elettrificazione e alle infrastrutture per l’intelligenza artificiale.



L’operazione prevede un enterprise value di €40 milioni, di cui €32 milioni da corrispondere al perfezionamento, soggetti ai consueti aggiustamenti di prezzo, e un earn-out di €8 milioni. Il perfezionamento è subordinato all’ottenimento delle autorizzazioni regolatorie, al completamento del processo di carve-out e al verificarsi delle consuete condizioni di perfezionamento per operazioni di questo tipo. Il perfezionamento è previsto entro la metà del 2027.



Fabio Fritelli, Managing Director di Nextchem, ha commentato: “Questa acquisizione rafforzerà in modo significativo l’offerta di Nextchem nelle materie prime critiche e strategiche, un ambito di crescente rilevanza per lo sviluppo industriale globale. La combinazione di tecnologie proprietarie, ampie referenze industriali e know-how altamente specializzato ci permetterà di ampliare la nostra presenza nei settori della lavorazione di metalli e prodotti chimici e di affiancare i nostri clienti nel migliorare l’efficienza nell’uso delle risorse, ridurre l’impatto ambientale e accompagnare l’evoluzione delle filiere di lavorazione delle materie prime critiche e strategiche. Siamo inoltre lieti di accogliere un team di circa 180 professionisti altamente qualificati, la cui esperienza contribuirà alla prossima fase di crescita di Nextchem".



Piia Karhu, President, Minerals di Metso, ha aggiunto: “MAIRE è ben posizionata per sviluppare ulteriormente queste attività, sinergiche con il proprio business esistente, garantendo al contempo valore nel lungo periodo a clienti e dipendenti. In linea con la strategia di Metso, questa cessione rafforza ulteriormente il nostro focus sulle soluzioni per la lavorazione dei minerali e la raffinazione dei metalli".

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