Indicazioni rialziste per Eiffage

(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre

Seduta decisamente positiva per il gruppo europeo leader nei settori delle costruzioni, concessioni, infrastrutture ed energia , parte del CAC40 , che ha terminato in rialzo del 2,34%.





Operatività odierna:

Il quadro operativo implica un'indicazione di acquisto per il titolo, al prezzo corrente visto a 99,7 Euro, con stop loss posto a quota 94,46 Euro e con possibilità di trarre profitto nell'immediato.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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