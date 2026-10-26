Parigi: balza in avanti Eiffage

(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo europeo leader nei settori delle costruzioni, concessioni, infrastrutture ed energia , che lievita del 2,20%.



Il trend di Eiffage mostra un andamento in sintonia con quello del CAC40 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di Eiffage evidenzia un declino dei corsi verso area 98,76 Euro con prima area di resistenza vista a 100,1. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 97,96.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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