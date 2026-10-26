Milano 15:53
49.187 +1,29%
Nasdaq 15:53
29.332 +1,29%
Dow Jones 15:53
52.473 +0,49%
Londra 15:53
10.760 +0,65%
Francoforte 15:53
25.487 +1,21%

Parigi: scambi in positivo per Eiffage

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi in positivo per Eiffage
Scambia in profit il gruppo europeo leader nei settori delle costruzioni, concessioni, infrastrutture ed energia, che lievita del 2,75%.
Condividi
```