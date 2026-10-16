Anthropic, rumours: investitori ipotizzano valutazione in calo

(Teleborsa) - Dopo lo slittamento all'anno prossimo della quotazione della rivale OpenAI, l'IPO di Anthropic, prevista per novembre, è percepita come una cartina al torna sole del settore AI. Una valutazione inferiore alle attese della società guidata da Dario Amodei, quindi, potrebbe avere effetti sul comparto in generale.



Stando a quanto riportato da Reuters, alcuni investitori attuali e potenziali stanno ipotizzando una valutazione di Anthropic di circa 1.500 miliardi di dollari, nettamente più bassa di quella da 2.000 miliardi originariamente attesa. Secondo l'info provider la riduzione della valutazione sarebbe legata al rallentamento della crescita dei ricavi del gruppo dietro a Claude e ai timori legati al boom dei costi per finanziare l'AI.



In settimana, Anthropic ha comunicato agli investitori che il fatturato del terzo trimestre si attesta a 16,8 miliardi di dollari, in aumento del 45% sul secondo trimestre, ma alcuni investitori sono rimasti delusi visto che nel secondo trimestre il fatturato era più che raddoppiato a 11,6 miliardi dai 4,7 miliardi registrati nel primo trimestre





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