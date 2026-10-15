Ramp valutata 60 miliardi di dollari dopo round da 1,85 miliardi

(Teleborsa) - Ramp ha annunciato un round di finanziamento da 1,85 miliardi di dollari, guidato da Dragoneer Investment Group, che porta la valutazione dell'azienda a 60 miliardi di dollari. Il round è stato co-guidato da Thrive Capital, Founders Fund, Sands Capital e Avenir Growth, con la partecipazione di altri investitori, tra cui: Capital International, Fidelity Management & Research Company, T. Rowe Price, D1 Capital Partners, Greenoaks, ICONIQ, GIC, 8VC, 1789 Capital, Alpha Wave Global, Ontario Teachers' Pension Plan, Coatue, D.E. Shaw, Definition Capital, FirstMark, General Catalyst, Generation Investment Management, Glade Brook Capital Partners, Khosla Ventures, Lightspeed Venture Partners, Pinegrove Opportunity Partners, Soma Capital e Stripes.



Fondata nel 2019, Ramp offre carte aziendali, servizi di pagamento e applicazioni per la gestione delle spese. Attualmente, genera oltre 2 miliardi di dollari di ricavi annualizzati, con un flusso di cassa positivo. Il tasso di crescita dei ricavi dell'azienda è oggi superiore del 25% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Infine, il segmento enterprise di Ramp continua a espandersi, registrando un incremento del 113% su base annua nel numero di clienti che generano oltre 100.000 dollari di ricavi.



"Ramp è il tipo di azienda che amiamo sostenere in Dragoneer. È già leader di mercato, dotata di un vantaggio competitivo solido e duraturo, e continua a crescere a un ritmo straordinario - ha dichiarato Christian Jensen, Partner di Dragoneer - Nel giro di pochi anni, Ramp si è evoluta in una piattaforma di operazioni finanziarie molto più ampia, in cui l'intelligenza artificiale è profondamente integrata nei processi di sviluppo e operativi. Riteniamo che Ramp sia sulla buona strada per diventare una delle aziende simbolo di quest'epoca".

Condividi

```