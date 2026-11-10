Piazza Affari: andamento sostenuto per TXT E-solutions

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore internazionale di prodotti e soluzioni software , con una variazione percentuale del 2,20%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di TXT E-solutions rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di TXT E-solutions mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 46,07 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 46,72. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 45,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```