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Piazza Affari: andamento sostenuto per TXT E-solutions

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento sostenuto per TXT E-solutions
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore internazionale di prodotti e soluzioni software, con una variazione percentuale del 2,20%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di TXT E-solutions rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di TXT E-solutions mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 46,07 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 46,72. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 45,63.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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