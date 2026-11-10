Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Comer Industries

(Teleborsa) - Avanza il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza , che guadagna bene, con una variazione del 2,05%.



Lo scenario su base settimanale di Comer Industries rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di Comer Industries segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 44,23 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 45,23. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 43,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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