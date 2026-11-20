Piazza Affari: andamento negativo per Comer Industries
(Teleborsa) - Pressione sul produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza, che tratta con una perdita del 3,00%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di Comer Industries rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Comer Industries, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 40,93 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 43,03. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 39,87.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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