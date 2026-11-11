Piazza Affari: scambi in positivo per Comer Industries
(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza, che lievita del 2,26%.
Lo scenario su base settimanale di Comer Industries rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
La situazione di medio periodo di Comer Industries resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 45,4 Euro. Supporto visto a quota 44,8. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 46.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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