Piazza Affari: scambi in positivo per Comer Industries

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di soluzioni meccatroniche per sistemi di trasmissione di potenza , che lievita del 2,26%.



Lo scenario su base settimanale di Comer Industries rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





La situazione di medio periodo di Comer Industries resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 45,4 Euro. Supporto visto a quota 44,8. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 46.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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