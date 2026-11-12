Piazza Affari: scambi in positivo per Webuild
(Teleborsa) - Balza in avanti la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,89%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Webuild più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 2,304 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 2,23. L'equilibrata forza rialzista di Webuild è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 2,378.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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