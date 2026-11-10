Piazza Affari: positiva la giornata per Credem
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'Istituto di credito, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,77%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Credem più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le tendenza di medio periodo di il Credito Emiliano si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 20,88 Euro. Supporto stimato a 20,56. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 21,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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