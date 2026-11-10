Piazza Affari: positiva la giornata per LU-VE Group

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,98%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di LU-VE Group , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di LU-VE Group suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 61,07 Euro con tetto rappresentato dall'area 62,17. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 60,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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