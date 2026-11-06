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Piazza Affari: balza in avanti LU-VE Group

Migliori e peggiori
Piazza Affari: balza in avanti LU-VE Group
(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di sistemi di refrigerazione e di climatizzazione, che lievita dell'1,87%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di LU-VE Group, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per LU-VE Group, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 58,6 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 61. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 57,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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