Piazza Affari: brillante l'andamento di Banco Desio
(Teleborsa) - Avanza la banca con sede a Desio, che guadagna bene, con una variazione del 2,59%.
Il trend di Banco Desio mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE Italia Mid Cap. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Il grafico attuale dell'istituto di credito tricolore evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 15,39 Euro. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 16,09. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 14,93.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```