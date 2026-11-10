Piazza Affari: risultato positivo per Ferragamo
(Teleborsa) - Avanza la maison del lusso, che guadagna bene, con una variazione del 2,00%.
Il trend di Salvatore Ferragamo mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE Italia Mid Cap. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Le implicazioni tecniche attuali della casa di moda italiana mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 6,567 Euro. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 6,687. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 6,493.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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