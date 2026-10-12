Poste Italiane chiude la seconda tranche del buyback, acquisti per 67,8 milioni di euro

(Teleborsa) - Poste Italiane ha comunicato che, tra il 7 e il 12 ottobre 2026, ha acquistato 2.806.298 azioni proprie, pari allo 0,174% del capitale sociale, al prezzo medio unitario di 24,160031 euro, per un controvalore complessivo di 67.800.246,94 euro, nell'ambito della seconda tranche del programma di buyback autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti del 18 giugno 2026. Con queste operazioni, Poste ha reso noto che la seconda tranche del programma si è conclusa.



A seguito degli acquisti, e considerando le azioni già in portafoglio derivanti da precedenti riacquisti, la società detiene al 12 ottobre complessivamente 17.540.251 azioni proprie, pari all'1,088% del capitale sociale. Poste Italiane si riserva la possibilità di proseguire il programma con ulteriori tranche.















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