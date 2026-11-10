Piazza Affari: sviluppi positivi per Banca Mediolanum
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società che opera nel settore bancario e assicurativo, che mostra una salita bruciante del 3,99% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Banca Mediolanum mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,85%, rispetto a +4,56% del principale indice della Borsa di Milano).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società del risparmio gestito. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 25,06 Euro. Primo supporto visto a 24,18. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 23,61.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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