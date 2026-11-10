Piazza Affari: sviluppi positivi per Banca Mediolanum

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società che opera nel settore bancario e assicurativo , che mostra una salita bruciante del 3,99% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Banca Mediolanum mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,85%, rispetto a +4,56% del principale indice della Borsa di Milano ).





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società del risparmio gestito . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 25,06 Euro. Primo supporto visto a 24,18. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 23,61.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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