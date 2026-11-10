Recordati, 9 mesi in buona crescita. Niente acconto sul dividendo per delisting

(Teleborsa) - Recordati ha comunicato che i ricavi netti consolidati per i primi nove mesi del 2026 sono stati pari a 2.103,7 milioni di euro, in crescita del 7,5% o del 9,4% a perimetro omogeneo e a cambi costanti (+8,0% escludendo la Turchia) rispetto allo stesso periodo del 2025. Tale risultato è attribuibile, in particolare, al forte slancio del segmento Rare Diseases. Nei primi nove mesi del 2026, l'effetto cambio negativo è stato pari a 35,6 milioni (-1,8%), attribuibile in larga misura alla svalutazione del dollaro statunitense e della lira turca.



L'EBITDA è stato pari a 801,1 milioni di euro, in crescita del 7,7% e con un'incidenza sui ricavi netti del 38,1%. L'ottimo andamento dei ricavi e l'effetto mix positivo a livello di utile lordo sono stati parzialmente controbilanciati dall'aumento degli investimenti a supporto dell'espansione negli Stati Uniti, in particolare per Isturisa del continuo sviluppo di Enjaymo, della continua espansione geografica nel settore delle malattie rare ma anche del lancio di Vazkepa nel segmento Specialty & Primary Care. L'utile netto rettificato, pari a 524,9 milioni di euro e con un'incidenza sui ricavi netti del 25%, è cresciuto del 6,4%, beneficiando di un utile operativo rettificato più elevato, parzialmente compensato da maggiori oneri finanziari e da un'aliquota fiscale più elevata. L'utile netto è stato pari a 407,1 milioni di euro, con un'incidenza sui ricavi netti del 19,4% e in crescita del 24,8%.



Il debito netto al 30 settembre 2026 è pari a 1.697,8 milioni di euro, corrispondenti a una leva pari a circa 1,6 volte l'EBITDA, a fronte di un debito netto pari a 2.037,3 milioni al 31 dicembre 2025.



"La performance dei primi nove mesi del 2026 conferma la resilienza del nostro business e il successo con cui continuiamo a portare avanti la nostra strategia - ha commentato il CEO Rob Koremans - Il franchise Rare Diseases resta un driver chiave di crescita, grazie al forte slancio del nostro portafoglio, in particolare con Isturisa negli Stati Uniti, e ai continui progressi nello sviluppo della nostra pipeline. Al contempo, il segmento Specialty & Primary Care continua a mostrarsi resiliente, grazie alla solidità dei nostri marchi affermati e a un approccio disciplinato alle attività commerciali. Con l'avvicinarsi della fine dell'anno, restiamo concentrati sul mantenimento degli impegni assunti, sugli investimenti nelle opportunità di crescita future e sulla volontà di continuare a fare una differenza concreta nella vita dei pazienti in tutto il mondo".



Il Gruppo conferma gli obiettivi finanziari per l'esercizio 2026 e prevede di raggiungere valori nella parte alta degli intervalli di guidance: ricavi netti tra 2.730 e 2.800 milioni, con un impatto avverso dei cambi pari a circa il -3,5%; EBITDA compreso tra 995 e 1.030 milioni; margine +/- 36,5% con un impatto avverso dei cambi pari a circa il -4,0%; utile netto rettificato compreso tra 655 e 685 milioni; margine +/- 24,0%. Gli obiettivi per l'esercizio 2027 restano invariati, con una forte crescita organica accompagnata da operazioni mirate di business development ed M&A.



Alla luce dei risultati dell'offerta, dell'imminente squeeze-out degli azionisti di minoranza e del conseguente delisting delle azioni, e considerato che il corrispettivo, pari a 53 euro per azione, è "cum dividend", il CdA ha deliberato di non approvare la distribuzione di un acconto sul dividendo relativo all'esercizio 2026. Di conseguenza, l'acconto sul dividendo previsto dal calendario degli eventi societari 2026, con data di stacco della cedola il 23 novembre 2026 e data di pagamento il 25 novembre 2026, non sarà corrisposto.

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