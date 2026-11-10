Sotto la parità il comparto utility in Italia (-0,53%)
(Teleborsa) - Si è mosso poco sotto i livelli della vigilia il settore utility italiano, mentre l'indice Utilities dell'Area Euro registra un buon rialzo.
Il FTSE Italia Utilities ha chiuso a quota 53.157,3, in ribasso di 284,2 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'indice EURO STOXX Utilities si ferma a 601, dopo aver avviato gli scambi a 593.
Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice utility, discesa moderata per Hera, che chiude la giornata del 10 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,69% rispetto alla seduta precedente.
Tra le mid-cap italiane, chiusura negativa per Alerion Clean Power, con un ribasso dell'1,86%.
Frazionale ribasso per Acea, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,65%.
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