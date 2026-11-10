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Sotto la parità il comparto utility in Italia (-0,53%)

Finanza, Indici settoriali
Sotto la parità il comparto utility in Italia (-0,53%)
(Teleborsa) - Si è mosso poco sotto i livelli della vigilia il settore utility italiano, mentre l'indice Utilities dell'Area Euro registra un buon rialzo.

Il FTSE Italia Utilities ha chiuso a quota 53.157,3, in ribasso di 284,2 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'indice EURO STOXX Utilities si ferma a 601, dopo aver avviato gli scambi a 593.

Tra le azioni italiane a grande capitalizzazione dell'indice utility, discesa moderata per Hera, che chiude la giornata del 10 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,69% rispetto alla seduta precedente.

Tra le mid-cap italiane, chiusura negativa per Alerion Clean Power, con un ribasso dell'1,86%.

Frazionale ribasso per Acea, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,65%.

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