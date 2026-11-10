TraWell Co vince gara SEA: concessione rinnovata a Malpensa e Linate per 5 anni

(Teleborsa) - TraWell Co , società quotata su Euronext Growth Milan e leader globale nei servizi di protezione e deposito bagagli negli aeroporti, ha annunciato il rinnovo della concessione per l'erogazione dei propri servizi di avvolgimento bagagli presso l'Aeroporto Internazionale di Milano Malpensa (MXP) e Milano Linate (LIN) per una durata di 5 anni.



Il nuovo accordo dà continuità al contratto aggiudicato da TraWell Co. nel novembre 2022, in scadenza a fine novembre 2026. L'accordo affida a TraWell Co., in esclusiva, l'attività di avvolgimento bagagli con pellicola protettiva e di assicurazione dei bagagli presso entrambi gli scali, insieme alla vendita complementare di prodotti e servizi dedicati al bagaglio. Il servizio sarà presente in 15 aree: 8 al Terminal 1 e 2 al Terminal 2 di Milano Malpensa, 5 a Milano Linate.



"Il perfezionamento del rinnovo presso gli aeroporti di Milano Malpensa e Linate, tra i più rilevanti del nostro network, consolida la posizione di leadership di TraWell Co. nel settore dei servizi di protezione bagagli", ha commentato l'AD Rudolph Gentile.



Con il perfezionamento del rinnovo di Milano Malpensa e Milano Linate e a seguito dei rinnovi conseguiti nel corso del 2026, la durata media ponderata del portafoglio concessioni del Gruppo si conferma superiore ai cinque anni, il livello più elevato dalla fondazione della società. Il rinnovo è coerente con la strategia di TraWell Co. di presidiare aeroporti ad alto traffico, con una significativa componente di passeggeri internazionali e intercontinentali, segmento in cui la propensione all’utilizzo dei servizi di protezione bagagli è strutturalmente più elevata.

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