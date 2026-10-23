SEA Prime cresce nei primi nove mesi del 2026

(Teleborsa) - La business aviation cresce con SEA Prime che nei primi nove mesi ha registrato quasi 29.000 movimenti, +5% rispetto allo stesso periodo del 2025, con un trend positivo che prosegue nel mese di ottobre (+5,9%).



Il picco è stato toccato nei collegamenti con gli Stati Uniti. Nel mese di agosto 2026, Malpensa Prime ha registrato un incremento del 6,4% dei movimenti rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, con un aumento dell'86% dei voli da e per gli Usa e una crescita del 133% dei passeggeri trasportati.



Bene anche i servizi dedicati ai passeggeri Vip dei voli commerciali, con un aumento del 13% dei passaggi al Fast Track.



Prosegue il programma di ampliamento del terminal di Milano Linate Prime, inaugurato nel marzo 2026 e pienamente operativo, che prevede l'apertura di nuove lounge gestite da operatori specializzati.



Infine, riscontri positivi dalla partecipazione di Sea Prime a Nbaa-Bace 2026 di Las Vegas, il principale appuntamento mondiale dedicato alla business aviation, dove si è avuta conferma dell’interesse e dell’apprezzamento per Milano quale punto di riferimento come porta di accesso all’Italia d al sud Europa.

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