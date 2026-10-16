TraWell, Intesa taglia target price con catalyst limitati nel breve periodo

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha abbassato a 36,3 euro per azione (dai precedenti 41 euro) il target price su TraWell Co , società quotata su Euronext Growth Milan e leader globale nei servizi di protezione e deposito bagagli negli aeroporti, confermando la raccomandazione "Buy" visto l'upside potenziale del 55%.



Gli analisti scrivono che fattori esterni temporanei hanno influenzato l'andamento del traffico presso alcuni aeroporti, incidendo sui ricavi e sull'EBITDA. In prospettiva, con la graduale normalizzazione del traffico aereo, Intesa ritiene che la società sia ben posizionata per cogliere un nuovo ciclo di crescita, dato che: 1) TraWell figura tra i primi 3 operatori a livello globale nella sua nicchia, all'interno di un mercato - quello della protezione dei bagagli - altamente frammentato; e 2) vanta relazioni consolidate con i principali aeroporti.



Intesa ha rivisto al ribasso le stime sui ricavi per l'esercizio 2026, integrando i risultati del primo semestre 2026 e tenendo conto del crescente contributo dell'aeroporto di Madrid. Data la limitata visibilità, ipotizza un tasso di crescita composto annuo (CAGR) dei ricavi di circa il 5% nel periodo 2026-2028.

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