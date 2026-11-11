Milano 9:06
52.183 +0,83%
Nasdaq 10-nov
27.741 0,00%
Dow Jones 10-nov
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Londra 9:06
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Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 10/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 10/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre

Ottima performance per l'indice nipponico, che ha chiuso in rialzo dell'1,58%.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 58.484,7. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 63.290,7. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 68.096,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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