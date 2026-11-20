(Teleborsa) - Chiusura del 19 novembre
Chiusura in profondo rosso per l'indice nipponico, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 5,89%.
Il quadro tecnico del Nikkei 225 suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 56.566,3 con tetto rappresentato dall'area 58.625,3. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 56.768,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)