Radici Pietro sale all’81% di TurfRecyclers e approva il Bilancio di Sostenibilità 2025

(Teleborsa) - Radici Pietro Industries & Brands (Radici), attiva nella produzione e distribuzione di rivestimenti tessili ed erba artificiale, comunica che il Consiglio di Amministrazione ha approvato (i) l'acquisto di una partecipazione pari al 15% del capitale sociale della società 100% TurfRecyclers da Luca Bacchi, socio di minoranza della stessa e (ii) il bilancio di sostenibilità della Società relativo all'esercizio 2025.



Acquisizione della partecipazione in 100% TurfRecyclers

Il CdA ha approvato l’acquisto di una quota pari al 15% del capitale sociale di TurfRecyclers – società specializzata nello sviluppo, nella progettazione e nella commercializzazione di macchinari per il riciclo di materiali sintetici per superfici sportive – da Luca Bacchi, socio di minoranza della stessa.

Per effetto dell’operazione, a cui è stata data esecuzione in data odierna, la partecipazione detenuta da Radici è

salita dal 66% all’81% del capitale sociale.



Il corrispettivo per l’acquisizione è stato definito in Euro 250.000, di cui Euro 80.000 corrisposti in data odierna ed il residuo in due rate di Euro 85.000 ciascuna, con scadenza rispettivamente il 30 settembre 2027 e il 30 settembre 2028. Sulle somme dilazionate non maturano interessi.



Nella medesima data, TurfRecyclers ha acquistato da Luca Bacchi una quota pari al 15% del proprio capitale sociale per un corrispettivo complessivo di Euro 250.000, in parte già corrisposti al venditore, in esecuzione degli accordi precedentemente sottoscritti e nell’ambito del programma di incentivazione manageriale approvato dagli organi competenti. Tale acquisto è autonomo rispetto all’acquisizione effettuata da Radici.



A seguito delle due operazioni, il capitale sociale di TurfRecyclers è detenuto per l’81% da Radici, per il 4% da Luca Bacchi e per il 15% dalla stessa TurfRecyclers a titolo di quota propria.



Nel contesto dell’operazione, Radici e Luca Bacchi hanno sottoscritto un accordo quadro e patto parasociale volto, tra l’altro, a disciplinare la circolazione futura delle quote di TurfRecyclers e favorire la continuità gestionale di TurfRecyclers. Bacchi si è impegnato a proseguire il proprio ruolo di amministratore delegato sino all’assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2029, nei termini dell’accordo e ferme le competenze degli organi sociali.



Bilancio di sostenibilità 2025

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre approvato il bilancio di sostenibilità relativo al 2025, redatto su base volontaria secondo il framework VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standard for SMEs), nella versione completa, comprendente il Modulo Base e il Modulo Comprehensive.



Il documento, secondo bilancio di sostenibilità della Società, si riferisce alle attività svolte presso il sito produttivo di Cazzano Sant’Andrea nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025. Il perimetro di rendicontazione è limitato al sito italiano e non coincide con il perimetro di consolidamento del Gruppo.



Il bilancio illustra le iniziative e i risultati in materia ambientale, sociale e di governance, tra cui il monitoraggio dei consumi energetici e delle emissioni, la gestione delle risorse e dei materiali, la salute e sicurezza, la formazione delle persone, l’etica aziendale e la valutazione dei fornitori. Il documento presenta anche gli obiettivi e le iniziative programmate per il futuro.

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