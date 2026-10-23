Il calendario 2027 degli eventi societari di Generali

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti, politica dei dividendi

(Teleborsa) - Il Leone di Trieste ha reso noto in un comunicato il calendario annuale degli eventi societari relativi all'esame e all'approvazione dei dati finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli Azionisti.

Inoltre, i vertici di Generali , in linea con la politica dei dividendi, hanno comunicato la data di stacco e di pagamento del dividendo delle azioni.





Lunedì 08/03/2027

CDA: Approvazione della Relazione Annuale Integrata e Bilancio Consolidato e del Progetto di Bilancio d’Esercizio della Capogruppo al 31 dicembre 2026



Martedì 09/03/2027

Appuntamento: Pubblicazione dei risultati



Giovedì 22/04/2027

Assemblea: Approvazione del Bilancio 2026; Relazione sulla Remunerazione



Mercoledì 19/05/2027

CDA: Approvazione delle informazioni Finanziarie al 31 marzo 2027



Giovedì 20/05/2027

Appuntamento: Pubblicazione dei risultati



Lunedì 24/05/2027

Appuntamento: Stacco della cedola del dividendo delle azioni



Mercoledì 26/05/2027

Appuntamento: Pagamento del dividendo delle azioni



Giovedì 05/08/2027

CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2027

Appuntamento: Pubblicazione dei risultati



Giovedì 11/11/2027

CDA: Approvazione delle informazioni Finanziarie al 30 settembre 2027



Venerdì 12/11/2027

Appuntamento: Pubblicazione dei risultati: Pubblicazione dei risultati

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