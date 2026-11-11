CDP e Banca Etica mobilitano 30 milioni per microfinanza Balcani occidentali

(Teleborsa) - Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Banca Etica hanno sottoscritto un accordo di finanziamento del valore di 15 milioni di euro, nell’ambito del piano SAFE (Sustainable Access to Finance for Entrepreneurship), a favore dei Balcani occidentali. L'iniziativa ha il sostegno dell’Unione europea, attraverso il Western Balkans Investment Framework (WBIF).



L’operazione, assistita da una garanzia di circa 5 milioni di euro concessa da CDP e interamente controgarantita dall’Unione europea, consentirà di mobilitare un portafoglio di microfinanza da 30 milioni di euro in Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia.



Le risorse saranno erogate tramite istituzioni di microfinanza locali individuate e selezionate da Banca Etica e permetteranno di ampliare l’accesso al credito di microimprenditori e piccole imprese che spesso hanno difficoltà ad ottenere servizi bancari tradizionali. Particolare attenzione sarà rivolta alle imprese guidate da donne e giovani, con l’obiettivo di favorire l’inclusione finanziaria, la creazione di posti di lavoro e la crescita economica locale.



Attraverso un contributo di pari importo di 15 milioni di euro, Banca Etica raddoppierà la capacità di finanziamento dell’iniziativa, generando un effetto leva pari a 2x e aumentando le risorse disponibili per il settore della microfinanza della regione.



L’operazione conferma l’impegno di CDP, in qualità di Istituzione Finanziaria Italiana per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo, nel mobilitare risorse europee insieme a partner finanziari specializzati a sostegno di una crescita sostenibile e inclusiva. Rafforzando l’accesso al credito per gli imprenditori che incontrano maggiori difficoltà nell’accedere ai canali finanziari tradizionali, l’iniziativa contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell’assistenza dell’Unione europea.



"Le istituzioni di microfinanza svolgono un ruolo fondamentale nel raggiungere gli imprenditori che spesso rimangono esclusi dai canali finanziari tradizionali. Attraverso SAFE, uniamo risorse europee e competenze finanziarie specialistiche per ampliare l’accesso al credito, sostenere la creazione di posti di lavoro e promuovere una crescita economica più inclusiva e resiliente nei Balcani occidentali”, afferma Carlo Rossotto, Direttore Cooperazione Internazionale allo Sviluppo e Relazioni Istituzionali Internazionali di CDP.



Federica Ielasi, vicepresidente di Banca Etica, ricorda che la Banca "sostiene progetti nei Balcani occidentali, attraverso le Ong socie, fin da quando era una piccola cooperativa finanziaria. Negli ultimi 5 anni abbiamo erogato nell’area 16 milioni di euro di crediti anche tramite Cresud - società del Gruppo Banca Etica - e le realtà di microfinanza sul territorio. Vogliamo incidere sempre più sullo scenario internazionale e siamo molto soddisfatti di poterlo fare collaborando con Commissione europea e con Cassa Depositi e Prestiti. L’azione congiunta che presentiamo qui supporterà migliaia di persone e piccole realtà economiche locali con nuovo credito, perseguendo così l’obiettivo comune di costruire percorsi di pace e inclusione socioeconomica, ovvero tasselli che riteniamo siano fondamentali per lo sviluppo di pratiche concrete di convivenza tra i popoli del continente”.



"Questo sostegno contribuirà ad ampliare l’accesso ai finanziamenti, in particolare per le imprese guidate da donne e giovani. Siamo lieti che questa iniziativa venga lanciata a Sarajevo. L’UE conferma il proprio impegno a collaborare con i partner finanziari per mobilitare investimenti, rimuovere gli ostacoli e garantire che nessuno venga lasciato indietro nel percorso dei Balcani occidentali verso l’integrazione europea”, commenta Adebayo Babajide, Vice Capo della Delegazione dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina.



Per l'Ambasciatrice d’Italia a Sarajevo Sarah Eti Castellani, "l’iniziativa rappresenta un esempio concreto del valore della cooperazione tra Italia, istituzioni europee e partner locali nel sostenere lo sviluppo economico e sociale dei Balcani occidentali. Ampliare l’accesso al credito per le micro e piccole imprese, con particolare attenzione ai giovani e all’imprenditoria femminile, significa investire nelle potenzialità delle comunità locali, promuovere nuove opportunità di lavoro e rafforzare le basi di una crescita inclusiva e sostenibile. Iniziative di questo tipo contribuiscono inoltre ad accompagnare i Paesi della regione nel loro percorso di avvicinamento all’Unione europea, favorendo la convergenza economica e il rafforzamento dei legami con il mercato europeo.".

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