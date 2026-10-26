CDP, protocollo con Conferenza delle Regioni per investimenti strategici nei territori

Fedriga: "Sinergia che accelera gli investimenti"

(Teleborsa) - Cassa Depositi e Prestiti e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome hanno firmato a Firenze, al festival "L'Italia delle Regioni", un protocollo d'intesa per favorire investimenti e programmi strategici per lo sviluppo sostenibile dei territori. L'accordo, siglato dal presidente della Conferenza Massimiliano Fedriga e dall'amministratore delegato di Cdp Dario Scannapieco, individua cinque campi d'azione: supporto alle amministrazioni per definire schemi di finanziamento mirati; consulenza tecnica ed economico-finanziaria sulla gestione delle risorse europee e statali; advisory per piani di investimento complessi; soluzioni per l'accesso al credito, con attenzione alle Pmi e all'internazionalizzazione; interventi per innovazione, infrastrutture e rigenerazione urbana. Prevista anche l'organizzazione congiunta di eventi come "Oggi, per l'Italia del futuro", con l'Anfir.



Cdp ha affiancato le Regioni con accordi di advisory in più settori e intese per la gestione di fondi Ue per 245 milioni di euro, destinati a rigenerazione urbana ed efficientamento energetico. Con l'ultima rinegoziazione dei mutui sono arrivate richieste di adesione per un debito residuo di circa 4,8 miliardi, mentre i Basket Bond regionali hanno sostenuto 165 Pmi per circa 450 milioni.



"Oggi sigliamo un protocollo che consolida e sistematizza la collaborazione ormai continuativa", ha dichiarato Fedriga. "È una sinergia che ha consentito alle amministrazioni regionali di accedere a strumenti finanziari e servizi operativi che rappresentano un volano di accelerazione per gli investimenti e la crescita dei territori".



Per Scannapieco, "le sfide per la competitività e la coesione dei territori richiedono un approccio sempre più integrato": Cdp metterà a disposizione "le sue competenze finanziarie e tecniche, accompagnando le amministrazioni nella programmazione, nella realizzazione e nel monitoraggio degli investimenti".

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