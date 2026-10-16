Piano Mattei, CDP e SACE ad Abidjan per gli investimenti italiani in Costa d'Avorio

Business visit, forum, workshop sul procurement e lancio di CDP Business Matching. Interscambio 2025 a 829,4 milioni di euro (+10,9%)

(Teleborsa) - Si è conclusa ad Abidjan una settimana di incontri dedicati alle relazioni economiche tra Italia e Costa d'Avorio, Paese prioritario del Piano Mattei per l'Africa. Le iniziative sono state promosse da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e SACE, con il sostegno dell'Ambasciata d'Italia e insieme a TEHA Group.



L'obiettivo degli incontri era favorire investimenti e partnership tra operatori italiani e ivoriani, in raccordo con il Piano Nazionale di Sviluppo (PND) ivoriano.



Nel 2025 l'interscambio bilaterale ha raggiunto 829,4 milioni di euro, in aumento del 10,9%. Le esportazioni italiane sono state pari a 292 milioni e le importazioni a 537,4 milioni. Secondo i promotori, la Costa d'Avorio registra uno dei tassi di crescita più elevati della regione e svolge un ruolo di snodo logistico e commerciale.



Il programma si è aperto il 14 ottobre con la Business Visit di SACE su agribusiness e infrastrutture. Le imprese italiane hanno incontrato rappresentanti di istituzioni ivoriane, tra cui il Ministero dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e delle Produzioni Alimentari, l'Agenzia per lo Sviluppo della Filiera del Riso (ADERIZ) e il Ministero delle Infrastrutture e della Manutenzione Stradale. L'iniziativa rientra nella Push Strategy, avviata da SACE nel 2024 nel quadro del Piano Mattei.



Il 15 ottobre si è svolta la prima edizione del Forum sugli Investimenti in Costa d'Avorio, promosso da TEHA Group. Il Forum è stato organizzato in collaborazione con la Struttura di Missione del Piano Mattei presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero degli Affari Esteri, sotto l'Alto Patronato del Primo Ministro ivoriano. Al centro del confronto la filiera agroalimentare, le infrastrutture e la transizione energetica.



Nel pomeriggio, nel workshop di CDP 'Dai progetti alle opportunità per le imprese: il procurement delle iniziative di cooperazione allo sviluppo in Costa d'Avorio', sono stati presentati quattro progetti: NEDA, di Banca Mondiale e CI-Energies, per l'accesso all'elettricità e la digitalizzazione della rete nazionale; 2PAI-NE, seguito dall'IFAD, per poli agroindustriali nel Nord-Est del Paese; Songon, con AICS e il Ministero della Salute ivoriano, per l'Ospedale Generale di Songon e la sede dell'INFAS di Abengourou; PADUD, dedicato allo sviluppo urbano sostenibile e alla resilienza climatica. I primi due sono sostenuti dal Fondo Italiano per il Clima. Il PADUD rientra invece nella partnership tra CDP e Banca Africana di Sviluppo (AfDB), nel quadro della Rome Process Financing Facility.



Ogi, 16 ottobre, nNel corso dell'evento 'Italy Meets Côte d'Ivoire', è stata lanciata sul mercato ivoriano la piattaforma digitale gratuita CDP Business Matching. Lo strumento è stato realizzato da CDP con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e SIMEST, con il coinvolgimento di Agenzia ICE, SACE, Confindustria, CNA e delle Camere di Commercio italiane all'estero. Con l'ingresso della Costa d'Avorio il servizio copre 26 Paesi focus e conta oltre 12.000 imprese registrate.

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