S&P valuta positivamente potenziale M&A tra BPM e CA Italia: campione nazionale con capacità rafforzate

(Teleborsa) - S&P Global Ratings valuta "positivamente" la potenziale fusione tra Banco BPM e Crédit Agricole Italia, alla luce "della forte complementarità strategica e dell'opportunità di valorizzare al massimo la partnership di lungo periodo e la conoscenza reciproca già sviluppate tra i due gruppi". Una fusione combinerebbe la forte presenza territoriale di Banco BPM e Crédit Agricole Italia con la solidità finanziaria e le competenze del gruppo Crédit Agricole e le fabbriche prodotto già ben consolidate di Banco BPM. "Ciò darebbe vita a un campione nazionale con capacità rafforzate nei settori bancario, assicurativo, della gestione del risparmio e dei servizi finanziari specializzati", si legge in una nota.



Sulla base dei termini iniziali contenuti nel comunicato di Crédit Agricole, l'operazione offrirebbe un significativo potenziale di creazione di valore attraverso importanti sinergie. Crédit Agricole prevede sinergie per circa 800 milioni di euro all'anno (al lordo delle imposte). Per gli azionisti di Banco BPM, la proposta prevede un rapporto di concambio che riflette un premio del 20%, oltre al pagamento di un dividendo straordinario di 1 miliardo di euro. Attraverso questa operazione, il gruppo Crédit Agricole aumenterebbe la propria partecipazione in Banco BPM dall'attuale 29,6% a circa il 45% dell'entità risultante dalla fusione, rafforzando la propria influenza sul gruppo e riaffermando il proprio obiettivo strategico di fare dell'Italia il suo secondo mercato più importante dopo la Francia.



Tuttavia, l'operazione rimane soggetta a diverse condizioni. Tra queste figurano l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Banco BPM (che richiede una maggioranza di almeno due terzi del capitale rappresentato) e l'ottenimento delle consuete autorizzazioni da parte della BCE e ai sensi della normativa italiana sul golden power. Se approvata, si prevede che l'operazione venga completata nella seconda metà del 2027.



S&P evidenzia che qualsiasi intervento positivo sul rating di Banco BPM richiederebbe un innalzamento del rating dell'Italia, poiché ritiene improbabile assegnare a Banco BPM un rating superiore a quello sovrano. Ritiene inoltre che l'operazione molto probabilmente non comporterebbe modifiche alle nostre valutazioni del capitale, della redditività e del profilo creditizio di Crédit Agricole.

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