De' Longhi, ricavi +7,7% a cambi costanti nei nove mesi

Ulteriore rialzo della guidance sull'adjusted Ebitda

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2026 i ricavi del Gruppo De' Longhi sono cresciuti del 6,5% annuo (+7,7% a cambi costanti, al netto di un impatto valutario negativo di circa 1,2 punti percentuali) a 2.621,3 milioni di euro. Nel solo terzo trimestre l’effetto cambi è tornato positivo (+0,4%), invertendo la rotta rispetto alla prima metà dell’anno e in particolare al primo trimestre, quando aveva pesato negativamente per circa 3,5 punti percentuali.



La crescita realizzata nel periodo, unita al miglioramento del mix derivante dal maggior contributo del comparto professionale, ha spinto l’Ebitda adjusted dei primi nove mesi al 17,4%, con un incremento di circa 160 punti base rispetto allo scorso anno. Tale progresso è stato conseguito preservando al contempo gli investimenti in media e comunicazione, considerati strategici per l’evoluzione del Gruppo verso un modello sempre più consumer-centric.



L'utile netto di competenza del Gruppo è stato pari a 225,8 milioni (+20,4%).



La situazione patrimoniale



La posizione finanziaria netta risulta positiva per 606,0 milioni, in miglioramento rispetto ai 308,7 milioni di settembre 2025, mentre, nei confronti di banche e altri finanziatori, si è attestata a 680,6 milioni (rispetto ai 435,7 milioni di settembre 2025).



Le previsioni

Il Gruppo conferma una crescita del fatturato a tassi mid-single digit e rivede nuovamente al rialzo la guidance sull’EBITDA adjusted per l'intero esercizio, ora atteso nell'intervallo di 685 – 705 milioni (rispetto alla precedente stima di 670 – 690 milioni).



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