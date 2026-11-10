Henkel, vendite +6,5% nel terzo trimestre e +4,3% nei nove mesi a livello organico

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre 2026, il fatturato consolidato di Henkel è aumentato dell'11% annuo a 5,71 miliardi di euro e del 6,5% a livello organico, dinamica trainata dall'andamento positivo dei prezzi e dei volumi.



Nei primi nove mesi del 2026, i ricavi hanno raggiunto i 16,06 miliardi di euro, con un incremento del 3,3% e del 4,3% organico.



Per l'anno in corso, Henkel prevede una crescita organica delle vendite del Gruppo compresa tra il 3,0 e il 4,0% (precedentemente: 1,5-3,5%). Per la business unit Adhesive Technologies, si attende una crescita organica delle vendite tra il 4,5 e il 5,5% (precedentemente: 2,0-4,0%). Per la business unit Consumer Brands, prevede un incremento tra l'1,5 e il 2,5% (precedentemente: 0,5-2,5%).



L'EBIT margin rettificato dovrebbe attestarsi intorno al 15% (in precedenza: dal 14,5% al ??16,0%).



Per quanto riguarda l'EPS rettificato, la società prevede un aumento percentuale "mid-single-digit" a cambi costanti (in precedenza: aumento percentuale " low to high single-digit" a cambi costanti).

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