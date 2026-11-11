doValue, Mediobanca alza il target price su aspettative di Ebitda più elevate

(Teleborsa) - Gli analisti di Mediobanca hanno confermato il giudizio "Neutral" sul titolo doValue e al contempo ritoccato il target price a 2,22 euro dal precedente 2,13 euro, che riflette aspettative di EBITDA leggermente più elevate.



Il broker, infatti, scrive che i risultati del terzo trimestre 2026 hanno mostrato segnali incoraggianti di stabilizzazione nel business tradizionale (legacy), mentre le attività di recupero crediti digitale (coeo) hanno continuato a superare le aspettative. Per contro, la generazione di cassa è rimasta al di sotto delle nostre previsioni, risentendo di alcune componenti una tantum e risultando, nel complesso, di difficile lettura.



Se da un lato gli analisti alzano la loro stima di EBITDA per l'intero esercizio 2026 verso la parte bassa del range indicato dal management, dall'altro ipotizzano un indebitamento netto leggermente superiore. "Guardando al futuro, la sfida principale a breve termine resta quella di ottenere l'accelerazione dell'EBITDA necessaria in Italia e nella regione ellenica, proprio in un quarto trimestre stagionalmente rilevante", hanno aggiunto.



Come già sottolineato in seguito al Capital Markets Day 2025-29 del gruppo, ha proseguito Mediobanca, "saranno necessari miglioramenti costanti nella performance operativa e nella generazione di cassa per ricostruire la fiducia degli investitori. Il 3Q26 ha rappresentato un passo nella giusta direzione sul piano operativo, sebbene la conversione in cassa continui a essere carente".









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