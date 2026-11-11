Piazza Affari: positiva la giornata per Mediobanca

(Teleborsa) - Bene l' istituto di piazzetta Cuccia , con un rialzo del 3,31%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Mediobanca evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la banca d'affari italiana rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Mediobanca rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 28,08 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 27,54. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 28,62.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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