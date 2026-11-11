easyJet, azionisti approvano acquisizione da parte di Apollo per 5,7 miliardi di sterline

(Teleborsa) - Via libera degli azionisti di easyJet all'acquisizione da parte di Apollo , che valuta la compagnia low cost britannica 5,7 miliardi di sterline. Oggi sia la Court Meeting che l'assemblea generale hanno approvato l'operazione con le maggioranze richieste.



L'acquirente è Eagle Bidco, società controllata indirettamente da fondi gestiti da affiliate di Apollo. L'accordo era stato annunciato il 6 agosto 2026. L'acquisizione è in contanti e passa per uno scheme of arrangement, la procedura di diritto britannico che richiede sia il voto degli azionisti sia l'omologazione del tribunale.



Nella Court Meeting hanno votato a favore 289 azionisti, l'83,29% dei votanti, con 287,2 milioni di azioni, pari al 97,07% di quelle votate. I contrari sono stati 58 (16,71%), con 8,7 milioni di azioni (2,93%). Le azioni votate rappresentano il 39,03% del capitale con diritto di voto nella Court Meeting, quelle favorevoli il 37,89%. Nell'assemblea generale la delibera necessaria all'operazione, che comprende anche la modifica dello statuto, ha ottenuto 247,8 milioni di voti favorevoli (96,67%) contro 8,5 milioni di contrari (3,33%), con circa 387 mila astensioni.



Con il voto di oggi sono soddisfatte due delle condizioni dell'operazione. Restano le altre, a partire dall'omologazione da parte del tribunale, la cui udienza sarà fissata solo dopo che le condizioni ancora aperte saranno state soddisfatte o, dove possibile, rinunciate. easyJet prevede che l'acquisizione diventi efficace entro la fine del primo trimestre 2027, e comunque prima della scadenza ultima del 6 agosto 2027. Secondo il calendario indicativo, l'ultimo giorno di scambi sarà il giorno lavorativo successivo all'udienza del tribunale e la revoca dalla Borsa di Londra arriverà entro tre giorni lavorativi dall'udienza. Gli azionisti riceveranno il pagamento in contanti, o le azioni della nuova holding per chi ha scelto l'offerta alternativa, entro 14 giorni dall'efficacia delloperazione.

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