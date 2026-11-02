Apollo lancia European Credit Company con capacità di finanziamento da 10 miliardi di euro

(Teleborsa) - Apollo , colosso statunitense del private equity, ha annunciato il lancio della European Credit Company (ECC), una piattaforma focalizzata esclusivamente sul credito performante europeo, compreso il credito corporate e asset-backed. La società avvia le proprie attività con una capacità di finanziamento superiore a 10 miliardi di euro, con l'obiettivo di operare come partner finanziario di lungo termine in tutta la regione.



ECC finanzierà opportunità sia nel segmento large cap sia nel mid-market, collaborando con imprese, sponsor e investitori in real asset, tra cui infrastrutture e immobiliare, con l'obiettivo di fornire capitale su misura per le loro esigenze e sostenere la crescita delle economie locali. Oltre all'originazione proprietaria, ECC reperirà gli asset attraverso partnership strategiche con istituzioni finanziarie europee e avrà accesso alla piattaforma europea di credito di Apollo.



La società è sostenuta da investimenti di capitale permanente guidati da fondi e affiliate di Apollo, insieme all'Abu Dhabi Investment Council (ADIC), Athora, Norinchukin Bank, Standard Chartered e Aranda Principal Strategies.



Oggi ECC è presente a Francoforte, Jersey, Londra, Lussemburgo e Milano, con l'intenzione di espandersi in ulteriori mercati nei prossimi trimestri. ECC è sotto la guida del CEO Giacomo Petrobelli e del Presidente Christian Meissner.



"La nascita di ECC è motivata da un'opportunità generazionale di mobilitare capitale a livello globale per finanziare la crescita a lungo termine dell'Europa - ha commentato Giacomo Petrobelli, CEO di ECC - Il nostro obiettivo è di rendere ECC una piattaforma di credito paneuropea d'eccellenza, con relazioni locali radicate, un accesso differenziato alle opportunità e soluzioni flessibili per ogni tipologia di credito. Avendo trascorso tutta la mia carriera nei servizi finanziari europei, sono entusiasta di guidare oggi ECC e di costruire una nuova realtà con il supporto istituzionale di Apollo e dell'intero gruppo di investitori".



(Foto: Photo by Sean Pollock on Unsplash)

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