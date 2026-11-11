Economia tedesca in ripresa, ma servono riforme: il monito di Nagel

Il presidente della Bundesbank segnala prospettive di crescita migliori, ma avverte sui limiti del potenziale economico

(Teleborsa) - La Germania sta registrando una ripresa economica più rapida rispetto alle aspettative di qualche mese fa, ma il governo deve proseguire con le riforme strutturali per garantire una crescita di lungo periodo. Lo ha dichiarato il presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, intervenendo a una conferenza a Riga, in Lettonia.



"Stiamo osservando segnali incoraggianti di miglioramento negli ultimi dati economici e nelle previsioni", ha affermato Nagel, anticipando una possibile revisione al rialzo delle stime della banca centrale il prossimo mese. Questi sviluppi, ha aggiunto, sono "incoraggianti, ma non devono renderci compiacenti".



Spesa pubblica e ripresa ciclica non bastano

Secondo Nagel, l'aumento della spesa pubblica per la difesa e le infrastrutture, insieme alla ripresa ciclica, non è sufficiente a risolvere i problemi strutturali della Germania.



La maggiore economia europea sta vivendo un anno migliore del previsto, nonostante le pressioni legate all'inflazione innescata dalla guerra in Iran e dai dazi statunitensi. A sostenere l'espansione sono soprattutto gli ingenti investimenti pubblici. Il governo ha recentemente rivisto al rialzo le previsioni di crescita per il 2026 all'1,3%.



Nagel ha sottolineato che la Germania ha recuperato parte del proprio "slancio ciclico", definendolo una buona notizia.



Bundesbank verso una revisione al rialzo delle stime

Il presidente della Bundesbank ha richiamato l'attenzione sulle prossime previsioni complete della banca centrale, attese a dicembre. Le valutazioni intermedie indicano una ripresa più forte rispetto a quella prevista in estate.



A giugno, la Bundesbank stimava una crescita dello 0,5% per il 2026. Lo scorso mese Nagel aveva indicato che il dato avrebbe potuto raggiungere l'1%.



Le riforme necessarie per sostenere la crescita

Nagel ha tuttavia avvertito che il potenziale di crescita della Germania, stimato intorno allo 0,3-0,4%, resta decisamente troppo debole. Il banchiere ha individuato tre principali aree su cui intervenire con riforme strutturali: l'offerta di lavoro, la transizione energetica e il contesto in cui operano le imprese.

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