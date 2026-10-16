Nagel (BCE) non esclude un nuovo aumento dei tassi

I mercati stimano un nuovo rialzo da 25 punti base a dicembre

(Teleborsa) - "Abbiamo alzato i tassi di interesse due volte", e "se la situazione dovesse rimanere tale, non escludiamo la possibilità di dover adottare ulteriori misure".



E' quanto ha dichiarato Joachim Nagel, membro del Consiglio direttivo della BCE e presidente della Bundesbank parlando ai giornalisti a Bangkok, dove sta partecipando alle riunioni annuali del FMI. Nel frattempo, i mercati stimano che la banca centrale opterà per una nuova stretta da 25 punti base nella riunione di dicembre.



Alla domanda sulle turbolenze nei mercati obbligazionari, Nagel ha risposto di non prevedere una nuova crisi finanziaria in Europa.



L'aumento dei rendimenti, ha spiegato, è stato determinato da una combinazione di fattori, tra cui la guerra in Iran e il conseguente aumento dei prezzi dell'energia, i dati di crescita economica resilienti e l'emergere di società di intelligenza artificiale come nuovi emittenti relativamente insensibili ai tassi di interesse nei mercati del debito.



Il ministro delle Finanze tedesco Lars Klingbeil, intervenendo insieme a Nagel alla conferenza stampa, ha affermato che la Germania sta monitorando "molto da vicino" gli sviluppi dei mercati obbligazionari e deve ora fungere da àncora di stabilità.



Klingbeil ha aggiunto di discutere regolarmente la situazione con il suo omologo francese, Roland Lescure. I piani di risanamento fiscale della Francia hanno inviato un segnale importante ai mercati, indicando che il Paese sta effettivamente prendendo provvedimenti per affrontare i suoi problemi di bilancio.

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