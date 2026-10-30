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Germania, l'economia cresce sopra le attese nel terzo trimestre

PIL +0,2% trimestrale e +1,2% annuo

Economia, Macroeconomia
Germania, l'economia cresce sopra le attese nel terzo trimestre
(Teleborsa) - Performance oltre le attese per l'economia tedesca nel 3° trimestre del 2026. Secondo la stima preliminare dell'Ufficio federale di statistica (Destatis), il PIL dovrebbe aver registrato un aumento dello 0,2% su base trimestrale, più del +0,1% delle stime di consensus ma sotto il +0,3% registrato nel trimestre precedente.

Il dato tendenziale, attualizzato e corretto per il calendario segna un +1,2%, superiore al +1,1% atteso dagli analisti e al +1% del trimestre precedente.
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