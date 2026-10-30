Germania, l'economia cresce sopra le attese nel terzo trimestre
PIL +0,2% trimestrale e +1,2% annuo
(Teleborsa) - Performance oltre le attese per l'economia tedesca nel 3° trimestre del 2026. Secondo la stima preliminare dell'Ufficio federale di statistica (Destatis), il PIL dovrebbe aver registrato un aumento dello 0,2% su base trimestrale, più del +0,1% delle stime di consensus ma sotto il +0,3% registrato nel trimestre precedente.
Il dato tendenziale, attualizzato e corretto per il calendario segna un +1,2%, superiore al +1,1% atteso dagli analisti e al +1% del trimestre precedente.
```