Eurotech, il Cda delibera aumento riservato da 7,7 milioni

(Teleborsa) - Il CdA di Eurotech , in parziale esecuzione della delega ad aumentare il capitale per massimi 20 milioni, conferitagli dall'assemblea straordinaria del 29 aprile scorso, ha deliberato un aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione per 1.640.454,75 euro oltre il sovrapprezzo di 6.036.873,48 euro, e dunque per complessivi 7.677.328,23 euro. L'aumento è riservato all'azionista di maggioranza relativa Emera, oltre che al socio La Società Privata e alla Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia.



Un'operazione da eseguirsi mediante l'emissione di complessive 6.561.819 nuove azioni ordinarie – senza indicazione di valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e con godimento regolare –, a un prezzo di sottoscrizione pari a 1,170 euro per azione, di cui 0,250 euro da imputarsi a capitale sociale, e 0,920 euro a sovrapprezzo, con termine di sottoscrizione entro il 30 novembre 2026 e da liberarsi in denaro.



L'aumento di capitale - spiega una nota - si inserisce nel più ampio processo di rafforzamento della dotazione patrimoniale e finanziaria della società attuato negli ultimi esercizi ed è volto a sostenere il percorso di efficientamento e rilancio della società e del gruppo.



Ad esito dell’integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale, sulla base delle informazioni in possesso della società, Emera risulta titolare di complessive 23.967.314 azioni Eurotech, pari a circa il 36,211% del capitale, La Società Privata di 5.554.697 azioni, pari a circa il 8,392% del capitale, e Friulia di 1.282.051 azioni, pari a circa il 1,937% del capitale.

Condividi

```