Fiera Milano, il contribuito delle olimpiadi invernali spinge i conti dei nove mesi

Guidance Ebitda 2026 ulteriormente rivista al rialzo

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2026 Fiera Milano ha registrato ricavi consolidati pari a 293,7 milioni di euro, in aumento di 61,9 milioni

di euro rispetto ai primi nove mesi del 2025. Nel periodo si sono svolte 48 manifestazioni fieristiche (33 in Italia e 15 all’estero, 26 direttamente organizzate e 22 ospitate), 70 eventi congressuali per un totale di 1.174.287 metri quadrati totali occupati.



La crescita dei ricavi - spiega l'azienda - è principalmente riconducibile alle attività connesse ai XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, sia per l’utilizzo delle venue e la realizzazione delle infrastrutture temporanee presso il quartiere fieristico di Rho, sia per l’impiego della venue di Milano destinata a ospitare il Main Media Centre.



L'EBITDA si è attestato a 89,9 milioni di euro, in aumento di 18,3 milioni di euro. La crescita riflette principalmente il positivo andamento dei ricavi, parzialmente compensato dall’incremento dei costi di struttura e del personale connessi all’acquisizione del Gruppo Expotrans nel secondo trimestre del 2025, al consolidamento integrale della controllata MiCo DMC a decorrere dal 1° gennaio 2026 e all’ingresso nel perimetro di consolidamento di Stipa nel primo trimestre del 2026.



L'EBIT ammonta a 49,7 milioni di euro, con un incremento pari a 16,4 milioni di euro che riflette l’andamento dell’EBITDA parzialmente

compensato da maggiori ammortamenti.



L'utile netto è stato pari a 32,7 milioni di euro, in aumento di 15,7 milioni di euro.



La situazione patrimoniale

L'indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2026, non comprensivo della lease liability IFRS 162, presenta una disponibilità finanziaria netta di 88,3 milioni di euro rispetto a una disponibilità finanziaria netta di 157,2 milioni di euro al 31 dicembre 2025. La diminuzione di 68,9 milioni di euro è correlata principalmente alle acquisizioni societarie (Stipa e Made in Steel) e ai dividendi pagati nel primo semestre e al cash flow operativo negativo del terzo trimestre, parzialmente compensati dal cash flow operativo positivo del semestre.



La guidance

La società rivede le prospettive economico-finanziarie per l’esercizio 2026, confermando le previsioni sui ricavi e migliorando ulteriormente le attese di redditività.



I ricavi sono attesi tra 380 e 400 milioni, con un posizionamento atteso nella parte alta dell'intervallo, confermando la guidance già rivista al rialzo nel primo trimestre 2026 rispetto all’intervallo iniziale di 305–325 milioni.



L'EBITDA è stimato tra 110 e 115 milioni, rivisto al rialzo rispetto all’intervallo di 100–110 milioni, già incrementato nel primo trimestre 2026 rispetto alla guidance iniziale di 90–100 milioni.



Il Gruppo Fiera Milano coglierà l’opportunità, nell’ambito della presentazione del nuovo Piano Strategico 2027– 2031, prevista nel primo trimestre 2027, di delineare e aggiornare le priorità strategiche e gli obiettivi economicofinanziari di medio-lungo periodo, valorizzando il posizionamento competitivo di Fiera Milano, il rafforzamento del portafoglio manifestazioni e le opportunità di sviluppo sui mercati nazionali e internazionali.

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