Piazza Affari: scatto rialzista per Fiera Milano

(Teleborsa) - Rialzo per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,31%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fiera Milano rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo di Fiera Milano mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 8,19 Euro. Rischio di discesa fino a 7,66 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 8,72.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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