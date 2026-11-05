Piazza Affari: andamento rialzista per Fiera Milano

(Teleborsa) - Bene illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , con un rialzo del 2,44%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Fiera Milano rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





L'esame di breve periodo di Fiera Milano classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 7,62 Euro e primo supporto individuato a 7,48. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 7,76.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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